Marcel Heße: Die Eltern des Killers bekommen Polizeischutz

Marcel Heße ermordete am Montag erst Jaden (9) und einen Tag später dann auch Christopher W. (22). Nun fürchten die Eltern des Mörders um ihr Leben und müssen nach mehreren Drohungen Polizeischutz erhalten.

Zu ihrer Sicherheit sollen sie zunächst in einem Hotel untergebracht worden sein. Kurz nach dem Mord an Jaden kündigten Mitglieder der Rockergruppe Bandidos an, die Tat rächen zu wollen. Der Stiefvater des Jungen, wohl ebenfalls ein Mitglied der Bandidos, war derjenige, der seine Leiche im Keller des Nachbarhauses fand.

Auch für Marcel Heße gilt momentan die höchste Sicherheitsstufe. „Der Gefangene sitzt in Einzelhaft in einer sogenannten Schlichtzelle. Das ist ein Raum ohne Gegenstände, mit denen man sich verletzen kann“, erklärt Detlef Feige, Sprecher des nordrhein-westfälischen Justizministeriums. „Außerdem gibt es im Abstand von höchstens 15 Minuten Kontrollgänge, auf denen der Gefangene in Augenschein genommen wird.“ Sein Aufenthaltsort wird ebenfalls geheim gehalten, um ihn vor möglichen Racheangriffen zu schützen.