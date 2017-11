Marcel Heße: Er wollte offenbar ein Mädchen vergewaltigen

Die beiden Morde an dem neunjährigen Jaden und dem 22-lährigen Christopher waren grausam. Sie wurden mit unzähligen Messerstichen getötet. Dennoch hätte es sogar noch schlimmer kommen können! Wie beim vergangenen Prozesstag um Herne-Killer Marcel Heße herauskam, wollte er offenbar ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigen - eine alte Freundin.

Ebendiese sagte in dem Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder aus. Die Schülerin aus Gelsenkirchen und Marcel Heße sollen sich im Frühling 2016 kennengelernt und bereits einige Male getroffen haben. "Wir haben Videos geguckt und ein bisschen gelabert", sagte die 16-Jährige laut der "WAZ" vor dem Bochumer Landgericht.

Marcel Heße wollte sich ein paar Tage vor dem Mord an Jaden mit dem Mädchen treffen

Die Schülerin gab zudem an, mit Marcel Heße befreundet gewesen zu sein. Sie hätten sich über japanische Mangas und Animes unterhalten und "einmal auch ein bisschen gekuschelt", so das Mädchen. Seit Sommer 2016 hätten sie jedoch keinen Kontakt mehr gehabt - bis sich Marcel Heße am 1. März 2017 überraschend wieder bei ihr gemeldet habe. Das war fünf Tage, bevor das erste Opfer, Jaden, sterben musste.

Marcel Heße: Neue schockierende Details!

Heße wollte sich offenbar mit dem Mädchen treffen. "Er hat geschrieben, wir könnten ja in der leer stehenden, alten Wohnung Sachen kaputt machen, oder so." Was sie nicht wusste und was erst durch Sprachnachrichten von Heße, die nach den Morden im Netz auftauchten, bekannt wurde: Der damals 19-Jährige wollte ein Mädchen "hier her (Anmerkung der Redaktion: in seine alte Wohnung) holen, um die zu vergewaltigen...".

Das Mädchen stimmte einem Treffen nicht zu

Zum Glück stimmte das Mädchen einem Treffen nicht zu. Am Ende rettete sie damit vermutlich auch ihr Leben. "Meine alte Wohnung ist ein guter Ort, um junge Leute aufzugabeln und zu behalten - bis sie kalt sind", soll Marcel Heße seinem besten Freund geschrieben haben. Auch der Vorname der Schülerin war in Bezug auf eine mögliche geplante Vergewaltigung gefallen.

Der Prozess um Marcel Heße wird fortgesetzt, mit einem Urteil ist erst im Januar 2018 zu rechnen.