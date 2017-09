Marcel Heße: Er wollte JVA-Beamtin mit ihren Haaren erdrosseln!

Marcel Heße steht derzeit vor Gericht. Er hat den Nachbarsjungen Jaden und einen Freund getötet – im Prozess hat er bereits ein Geständnis abgelegt.

Nun kommen neue schockierende Details ans Licht. Der Kinder-Killer von Herne wollte eine JVA-Beamtin mit ihren Haaren erdrosseln. „Er hat mir von Gewaltfantasien erzählt. Bei seiner Einzelfreistunde habe er die Phantasie gehabt, eine Bedienstete mit ihren eigenen langen Haaren zu strangulieren. Es seien aber nur Fantasien gewesen“, sagt die Anstaltspsychologin am vierten Prozesstag laut der „Bild“ aus.

Und weiter: „Er hat sich auch vorgestellt, wie er den Mithäftling, der das Essen austeilt, in den Würgegriff nimmt und welche Gegenstände er im Freizeitraum für einen Angriff verwenden könnte.“

Er habe ihr auch erzählt, Fanpost erhalten zu haben: „Herr H. sprach in diesem Zusammenhang von Fanpost. Er schreibt auch viel in der JVA, will Bestsellerromane schreiben. Wenn er Freistunde hat, steht er meist eine Stunde mit geschlossenen Augen da.“

Marcel Heße muss mit einer langen Gefängnisstrafe und anschließender Sicherheitsverwahrung rechnen. Die Sicherheitsvorkehrungen in der JVA Wuppertal-Ronsdorf sind groß. Marcel Heße ist derzeit in Einzelhaft und unter ständiger Videoüberwachung.