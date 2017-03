Marcel Heße: Erste Spur zum Kindermörder?

Es gibt offenbar endlich erste Hinweise zu dem Verbleib des vermeintlichen Kindermörders. Der 19-jährige Marcel Heße soll am Montagabend den 9-jährigen Nachbarsjungen Jaden ermordet haben. Angeblich soll der offensichtlich psychisch angeschlagene junge Mann den gutgläubigen Jungen in seine Wohnung gelockt haben und ihn dann mit 40 Messerstichen hingerichtet haben. Sein Stiefvater fand die Leiche des 9-Jährigen im Keller, versuchte noch ihn wiederzubeleben, doch es war schon zu spät. Der mutmaßliche Täter Marcel Heße soll direkt nach der Tat geflüchtet sein, später sogar noch eine Frau ermordet haben. Bislang blieb die Suche nach ihm erfolglos, doch nun könnte sich das Blatt gewendet haben. Möglicherweise hat die Polizei nun endlich eine erste Spur von Marcel Heße.

Demnach hat die Polizei Hinweise bekommen, dass Marcel Heße in Mönchengladbach gesehen worden ist, wie „rp online“ berichtet. Aktuell wir von der Polizei ein Foto geprüft, welches den Tatverdächtigen am Mönchengladbacher Hauptbahnhof zeigen könnte. Außerdem hat sich eine Zeugin gemeldet, die Marcel Heße in der Klinik in Neuwerk gesehen haben will. Die Polizei ist bereit, Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen und Schutzwesten sind vor Ort, die Klinik wird seit 10:30 uhr durchsucht. Ein Kindergarten, der an die Klinik grenzt wurde aufgefordert, die Kinder nicht raus zu lassen, bis es Entwarnung gibt.

Wollte Marcel Heße in der Klinik eine Handverletzung behandeln lassen?

Es bleibt zu hoffen, dass Marcel Heße, der offensichtlich an der Hand verletzt ist und möglicherweise deshalb die Klinik aufsuchte, bald gefasst wird. Es muss in unfassbar schrecklicher Nervenkrieg für die Eltern von Jaden sein, die wissen, dass der skrupellose Mörder ihres Sohnes immer noch auf freiem Fuß ist.

Die Wollnys: Die kultige Familie hat schlimme Zeiten hinter sich. Besonders Sorgenkind Calantha hat Mama Sylvia schlaflose Nächte bereitet.