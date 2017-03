Marcel Heße: Ist der Kindermörder endlich gefasst?

Marcel Heße, der Kindermörder aus Herne wurde möglicherweise dingfest gemacht. Der Mann, der den 9-jährigen Jaden mit 40 Messerstichen getötet haben soll, hat sich laut Informationen der Polizei an „Bild“ in seinem Heimatort in einem Imbiss verkündet: „Bitte rufen sie die Polizei, die suchen mich. “Ob es sich tatsächlich um den gesuchten Mörder handelt, ist bislang nicht sicher. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich um Marcel Heße handelt.

Möglicherweise hat Marcel Heße zwei weiter Menschen auf dem Gewissen

Er soll sich bis dato in einer Wohnung befunden haben, die sich in der Nähe von besagtem Imbiss befindet. Die Wohnung brannte, nach aktuellem Stand. Vor Ort soll die Polizei zwei weitere Leichen gefunden haben. Der Anwalt der Familie des getöteten Jaden Reinhard Peters sagte nach der Festnahme des vermutlichen Mörders: „Die Familie ist unendlich erleichtert und glücklich, dass der mutmaßliche Mörder des kleinen Jaden lebend gefasst werden konnte und seiner gerechten Bestrafung zugeführt werden kann.“