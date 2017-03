Marcel Heße: Mitschüler beschreiben ihn als Messerfreak!

Es ging ein merkliches Durchatmen durch Deutschland, als feststand, dass Kindermörder Marcel Heße aus Herne in Polizeigewahrsam ist. Nachdem der 19-Jährige den 9-Jährigen Nachbarsjungen Jaden mit 52 Messerstichen hingerichtet hat, versteckte er sich bei seinem Kumpel Christopher W. in der Wohnung. Als der 22-Jährige am nächsten Morgen erfuhr, was Marcel Heße getan hat, wollte er die Polizei informieren. Doch dazu kam Christopher nicht mehr, Marcel Heße tötete ihn mit 68 Messertstichen. Und offenbar war Marcel schon immer fasziniert von Messern, wie seine ehemaligen Mitschüler vom Mulvany Berufskolleg in Herne berichten. Sie haben „Spiegel TV“ gegenüber erklärt: „Er war ein Messerfreak, hat immer mit Messern rumgespielt.“

Marcel Heße soll ein Einzelgänger sein

Schon die Nachbarn von Marcel Heße erwähnten oft, dass der junge Mörder gerne mit Messern hantierte. Seine Mitschüler wissen allerdings auch nicht viel mehr: „Er lief überwiegend alleine rum. Ich dachte immer, der ist ein bisschen komisch, über den Schulhof lief er überwiegend alleine. Er war ein sehr kalter Typ. In seiner eigenen Welt abgeschottet.“ Seinem Berufsschulzeugnis ist zu entnehmen, dass Marcel Heße kein guter Schüler war.“ Keine Überraschung für Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité Isabella Heuser: „Jemand, der bis dahin auf der Verliererseite gestanden hat, tut jetzt etwas ganz Außergewöhnliches, bei dem er sicher davon ausgehen kann, dass alle Menschen, die das sehen, davon sehr beeindruckt sind.“