Marcel Heße: Neue grausame Details zum Herne-Mord

Dass der neunjährige Jaden sterben musste, war nur Zufall... Am zweiten Prozesstag um Herne-Killer Marcel Heße vor dem Landgericht Bochum kamen weitere grausame Details ans Licht. Der Beamte Markus N. (48) erzählte von Marcel Heßes Vernehmung, die noch in der Nacht seiner Festnahme stattgefunden hatte. "Er wollte seine Geschichte erzählen, das war ihm wichtig", so Markus N Medienberichten zufolge. Und das tat Marcel Heße auch.

Laut der Vernehmung gab Heße an, dass er sich vor seiner Tat habe umbringen wollen. Und zwar weil er keinen Job hatte und in der neuen Wohnung auch keinen Zugang zum Internet. Diese Begründung ist genauso krank wie das, was der damals 19-Jährige dann tat. Er fuhr zurück in das Haus, aus dem er und seine Familie gerade erst ausgezogen waren.

Marcel Heße: "Der, der die Tür aufmacht, den bringe ich um"

Dort fand er eine Flasche Wein, trank daraus und dachte noch darüber nach, sich mit einem Toaster in die Badewanne zu legen, hieß es. Diesen Plan setzte er jedoch nicht in die Tat um - stattdessen einen anderen. Bevor er bei seinen Nachbarn, dem Haus des kleinen Jaden und seiner Familie, klingelte nahm er sich laut Vernehmung vor: "Der, der die Tür aufmacht, den bringe ich um. Er sagte, es hätte auch der große Bruder sein können", berichtet der Beamte Markus N. vor Gericht.

Marcel Heße: Kinder-Killer schockt mit Aussage im Prozess!

Doch die Tür öffnete Jaden. Der neunjährige Junge, der also aus reinem Zufall sterben musste. Unter einem Vorwand lockte Marcel Heße den Jungen in den Keller und stach auf ihn ein. Mehrfach und wahllos. Laut Vernehmung gab der Killer an: Die Tat "hätte ihn kalt gelassen, es ginge ihm nicht besser als vorher."

Marcel Heßes Kumpel musste sterben, weil er etwas ahnte

So suchte Marcel Heße Unterschlupf bei seinem zweiten Opfer, seinem 22-Jährigen Kumpel Christopher, verbrachte eine Nacht bei ihm. "Am nächsten Morgen hat er gefragt: Bist du das, der gesucht wird", berichtet der Beamte. "Er hat dann das Messer gezogen und auf ihn eingestochen. Die haben miteinander gekämpft." In der Vernehmung heißt es weiter: "Er hatte nicht den Gedanken, Hilfe zu holen. Ich wollte von ihm die Pin-Nummer des Handys, um ins Internet zu gehen."

Marcel Heße zündete die Wohnung an, um seine Spuren zu verwischen und rief später die Polizei. Der schreckliche Eindruck, den Marcel Heße während der gesamten Vernehmung auf den Beamten machte: "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es ihm leid tat. Ihm war wichtig, dass alles so notiert wird, wie er es gesagt hat."

Viele Zuschauer verließen nach der Schilderung dieser neuen, grausamen Details sogar den Gerichtssaal. Auch Jadens Mutter musste sie die kranken Gedanken des Mörders ihres Sohnes anhören. Nur einen schien das alles völlig kalt zu lassen: Marcel Heße.