Marco Reus: Verlobt mit Scarlett Gartmann?

Vor fast einem Jahr machte Marco Reus seine Beziehung mit Scarlett Gartmann offiziell. Seither zeigt der Fußballer immer mal wieder verliebte Fotos von sich und seiner hübschen Freundin, verbrachte schon den einen oder anderen romantischen Urlaub unter Palmen mit ihr und scheint rundum glücklich in seiner Beziehung zu sein.

Etwa so glücklich, dass er schon jetzt einen Schritt weiter gehen will mit Scarlett? Auf dem Instagram-Account der Blondine fällt bei genauerem Hinsehen ein funkelnder Ring an ihrem Finger auf, der vor Weihnachten noch nicht da steckte... Hat Marco vielleicht den gemeinsamen Urlaub über Silvester für einen romantischen Kniefall vor Scarlett genutzt?

Ist der Ring an ihrer Hand ein Verlobungsring? Instagram/ scarlettgartmann

Ein von SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) gepostetes Foto am 7. Jan 2017 um 9:29 Uhr

Bisher hat sich das Paar zu den Spekulationen noch nicht geäußert. Zumindest scheinen sie aber sehr happy zu sein. Vor allem Scarlett kann ihr Strahlen auf ihren Instagram-Fotos nicht zurückhalten und kommentiert ihren neusten Schnappschuss passend mit dem Wort „Smile“.