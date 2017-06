Maren Gilzer ist frisch verliebt!

Maren Gilzer kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus - und der Grund dafür ist männlich und gutaussehend. Die Dschungelkönigin ist nämlich frisch verliebt.

Maren Gilzer: Nach vier Jahren wieder auf Wolke Sieben

Vier Jahre lang war Maren Gilzer Single. Doch nun ist die Zeit der Einsamkeit vorbei - und das hat die 57-Jährige ihrem Hund zu verdanken! Maren Gilzer genoss einen gemütlichen Abend in einer Tapasbar. Auch ihr Hund war dabei und der spielte den ganzen Abend mit einem anderen Hund. "Dann kam das Herrchen und fragte: 'Wem gehört denn dieser Kleine hier?,‘“ grinst Gilzer im Interview mit "Bunte". Und dieses Herrchen war Unternehmer Harry Kuhlmann. Später hat es dann zwischen den beiden gefunkt. "Es hat ein bisschen gedauert, am 20. Mai hatten wir unseren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt“, so der TV-Star weiter.

Maren Gilzer: Heiratet sie?

Nun schweben Maren Gilzer und Harry Kuhlmann auf Wolke Sieben. Ob die beiden auch schon bald den nächsten Schritt wagen? Eine Freundin von maren ist sich da sicher. "Mich würde nicht wundern, wenn die beiden ganz schnell heiraten", erklärt sie.