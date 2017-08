Margot Hielscher: Die deutsche Film-Diva und Schlagersängerin ist tot

Sie war die letzte große deutsche Diva! Jetzt ist sie tot. Margot Hielscher starb im Alter von 97 Jahren in München. Sie soll am Sonntag gegen 17 Uhr friedlich in ihrem Haus im Herzogpark eingeschlafen sein. An ihrer Seite sei bis zum Schluss ihr Neffe Peter von Schall-Riaucour gewesen.

Mit mehr als 200 TV-Produktionen war sie der Star der 60-er Jahre. Aber Margot Hielscher war nicht nur Schauspielerin, sie war auch Schlager-Sängerin, vertrat die BRD 1957 und auch im darauffolgenden Jahr beim "Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne". Sie beldegte den vierten und den siebten Platz. Sogar eine eigene Talkshow hatte Margot Hielscher

"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Familienvater aus Velbert getötet!

„Meine Tante war für mich immer ein Vorbild an Disziplin, Humor und Liebenswürdigkeit“, sagte ihr Neffe laut "Bild". „Kurz vor ihrem Tod sagte sie noch zu ihrer Pflegerin: ,Ich leg mich hin, ich bin so wahnsinnig müde. Eine Viertelstunde später ist sie für immer eingeschlafen.“

Für Schall-Riaucour besonders bemerkenswert: „Ihr Mann Friedrich ist auch an einem 20. August gestorben.“ Aber was hätte man von so einer Diva auch anderes erwarten können - wenn sie geht, dann mit einem Knall.