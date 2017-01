Mariah Carey: Ist ihre Liebe zu Bryan Tanaka nur Show?

Kaum gab Mariah Carey die Trennung von ihrem Verlobten James Packer bekannt, zeigte sie sich auch schon mit einem anderen Mann. Ihr Back Up-Tänzer Bryan Tanaka hatte das Herz der Diva erobert. Seither turteln die beiden ununterbrochen in der Öffentlichkeit und mimen gerne das perfekte Paar. Doch jetzt verrät ein Insider: "Das ist alles nur Fake!"

Mariah Carey turtelt nur für die Quote

In Wahrheit sollen Mariah Carey und der Tänzer so gar nicht in love sein! Im Gegenteil! Der einzige Grund wieso sie das tun, ist für eine bessere Quote! "Sie faken ihre Romanze nur um die Quoten für "Mariah's World" zu pushen. Mariah will unbedingt im Gespräch zu bleiben und da viel ihr Bryan wortwörtlich in den Schoß. Aber sie haben keinen Sex. Sie sind mehr wie Freunde", erklärt eine eine Quelle der amerikanischen InTouch. Und Bryan schadet diese Fake-Liason sicher auch nicht! "Er genießt seinen neuen glamourösen Lifestyle", so der Insider weiter.

Mariah Careys Hochzeit ist geplatzt!

Eigentlich sollte Ex James eine Hauptrolle in der Show spielen. Schließlich probierte Mariah Carey sogar Hochzeitskleider vor der Kamera an, weil sie ihn heiraten wollte. Doch die Liebe hielt nicht. Mit ihrer Fake-Romanze wollte Mariah deswegen wieder Würze in die Show bringen. Und eines hat sie damit definitiv geschafft: Die Welt redete über die erfolgsverwöhnte Diva.