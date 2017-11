Mariah Carey: Schock-Diagnose!

Ihr Mega-Hit "All I Want For Christmas Is You" darf zu Weihnachten einfach nicht fehlen. In diesem Jahr wollte Mariah Carey auch Konzerte geben, aber daraus wird wohl nichts!

Schlechte Nachrichten für die Fans: Nachdem Mariah Carey in der vergangenen Woche ihren Tour-Auftakt absagen musste, werden auch weitere Auftritte ausfallen.

Sie hat sich eine Infektion der Atemwege zugezogen. "Es ist schön, sich daran zu erinnern, wofür man dankbar ist! Wie die meisten bin ich dankbar für meine Gesundheit... für die ich noch ein bisschen mehr Genesungszeit brauche“, schreibt Mariah Carey bei Instagram.

"Pünktlich zur Geschenke-Saison habe ich auch ein Geschenk erhalten: eine reizende Infektion der oberen Atemwege, die Folge einer Grippe“, schrieb sie. Die Ärzte haben angeordnet, dass sie sich noch ein paar Tage ausruhen soll.