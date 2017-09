Marianne und Michael: Feuer-Drama!

Schock für Marianne und Michael! Die Volksmusik-Stars sind nur knapp einer Feuer-Katastrophe entgangen.

In der Garage des Ferienhauses ist ein Feuer ausgebrochen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. „Michael hat den Rauch entdeckt und ist gleich rausgelaufen“, so Marianne in der „Bild“. „Wir hatten dort drei Gasflaschen für unseren Grill und einen Kanister Benzin für den Rasenmäher gelagert. Die hätten ganz leicht hochgehen können. Und unser Haus grenzt direkt an die Garage“, sagt der Sänger.

In der Garage befanden sich explosive Behälter – diese hat Michael sofort aus dem Raum geholt. Mit drei Feuerlöschern hat sie ihren Mann unterstützt. Wenige Minute später kam dann auch die Feuerwehr, welche das Feuer endgültig gelöscht hat.

Bisher ist noch völlig unklar, weshalb es in der Garage gebrannt hat. Der Schaden ist enorm: „Wir hatten dort einiges wie Golfausrüstungen, einen Fernseher und Fahrräder gelagert“, so Marianne. Das ist jetzt alles hin! Den beiden ist glücklicherweise nichts passiert.