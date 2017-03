Mario Götze: Myopathie ist nicht heilbar

Die Hinweise, dass Fußballstar Mario Götze an Myopathie leidet, verdichten sich. In einem Statement vom BVB und Mario Götze selbst erklären sie, dass sie nun endlich herausgefunden haben, dass er an einer Stoffwechselkrankheit leidet.

Eine metabolische Myopathie zählt zu den häufigsten Erkrankungen der Muskulatur. Etwa 2% der Deutschen leiden an der Stoffwechselkrankheit laut meinstoffwechsel.com. Die Auswirkungen sind Gewichtsschwankungen und immer wiederkehrende Muskelprobleme. Auch könnte die Krankheit der Grund für seine häufigen Muskelrisse sein.

Wie geht es für Mario Götze weiter?

"Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und der Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", erklärte Mario Götze selbst. Doch das ist nur mit Einschränkungen möglich. "Die Stoffwechselkrankheit kann nicht geheilt werden, sondern nur therapiert", erklärt Stoffwechselexperte Philipp Doetsch. Die Therapie sieht in der Regel eine Ernährungsumstellung und die Einnahme von verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln vor.

Doch damit hat Mario noch Glück im Unglück. In ihrer schweren Form sei die metabolische Myopathie nicht in dem Maße zu behandeln. Andererseits wäre aus Mario Götze in dem Falle wohl auch nie ein Leistungssportler geworden.