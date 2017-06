Mario Götze: Romantischer Liebesbeweis von Ann-Kathrin Brömmel

Mario Götze feiert heute seinen 25. Geburtstag. Pünktlich zu seinem Ehrentag hat Ann-Kathrin Brömmel sich eine ganz besondere Überraschung für ihren Schatz einfallen lassen.

Ein Beitrag geteilt von ANNKATHRIN VIDA BRÖMMEL (@annkathrin_vida) am 2. Jun 2017 um 23:03 Uhr

Auf ihrer Instagram-Seite hat die ehemalige „Let’s Dance“-Teilnehmerin ein süßes Bild von ihrer und Marios Hand gepostet. „Auf deine Zukunft“, schreibt sie zu dem Schnappschuss. Schnell erkennen die Fans, dass die 27-Jährige sich ein kleines „M“ hat tätowieren lassen – ein Liebesbeweis für ihren Mario.

„Wow, was für ein tolles Geschenk“, finden auch die Fans, die sich seit einigen Monaten wegen einer Stoffwechselerkrankung um den Fußballstar sorgen. Zum Glück steht ihm seine Freundin beiseite – in guten und in schlechten Zeiten.