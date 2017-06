Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel: Verlobung im Urlaub

Was für tolle Neuigkeiten, Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel überraschen mit ihrer Verlobung. Das hübsche Paar turtelt aktuell im Urlaub in Miami und nun will „Bild“ erfahren haben, dass sich der Profi-Kicker und das Model verlobt haben. Auf Paparazzibildern ist zu erkennen, dass am Finger von Ann-Kathrin Brömmel ein dicker Diamantklunker steckt. Dass möglicherweise eine Verlobung des Paares ansteht, hatte sich im Vorfeld schon angedeutet. Zum 25. Geburtstag von Mario Götze präsentierte Ann-Kathrin Brömmel nämlich ein zuckersüßes Tattoo mit dem sie ganz klar sagt: „Mario gehört zu mir.“

Die Verlobung von Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze hatte sich schon angedeutet

Auf der Innenseite des ihres rechten Ringfingers hat sich Ann-Kathrin Brömmel ein kleines, filigranes „M“ tätowieren lassen. Am 3. Juni postete das Model ein Foto, auf dem sie und Mario Götze liebevoll Händchen halten und das Liebestattoo deutlich zu erkennen ist. Dazu schrieb die Freundin des Fußballers: „Auf deine Zukunft“. Diese Zukunft scheint sich Mario Götze nicht mehr ohne Ann-Kathrin Brömmel vorstellen wollen und hat ihr nun also offenbar einen Antrag gemacht. Gerüchte um eine Liebeskrise dürften somit endgültig vom Tisch sein.

Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel haben sich im Jahr 2012 kennengelernt. Von ein paar wenigen Posts auf Instagram mal abgesehen hält das Traumpaar seine Liebes aus der Öffentlichkeit heraus. Auch ihre Verlobung haben Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel aktuell noch nicht offiziell bestätigt. Aber vielleicht zeigt Ann-Kathrin ja schon bald ihren schönen Ring auf Instagram.