Marion Cottilard: Das Baby ist da!

Es ist ein Mädchen! Schauspielerin Marion Cotillard und ihr Freund Guillaume Canet sind Eltern geworden. Damit ist die kleine Familie nun zu viert!

Marion Cottillard hat bereits einen Sohn

Für die Schauspielerin und ihren Freund ist es bereits das zweite Kind. Marion Cotillard brachte 2011 ihren gemeinsamen Sohn Marcel zur Welt. Der muss sich nun in der Rolle als großer Bruder beweisen. Und auch auf Mario und Guillame kommen sicher so einige schlaflose Nächte zu! "Ich war noch nie so erschöpft. Aber ich hatte auch noch nie mehr Energie", erklärte Marion Cotillard schon kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes.

Marion Cotillard: Affären-Gerüchte trotz Schwangerschaft

So happy Marion Cotillard und ihre Familie über das Baby-Glück sind, während der Schwangerschaft hatte sie ganz schön zu kämpfen. Und zwar mit bösen Gerüchten! Denn nachdem sich Brad Pitt und Angelina Jolie offiziell getrennt hatten, hieß es lange, der Schauspieler hätte eine Affäre mit seiner Kollegin Marion. Die beiden drehten damals den Film "Allied". Marion Cotillard musste die Gerüchte ständig dementieren.