Marius Müller-Westernhagen: Große Sorge um den Sänger

Marius Müller-Westernhagen begeistert aktuell seine Fans mit einer MTV-Unplugged-Tournee! Doch nun muss er weiter Konzerte überraschend absagen! Der SÄnger ist schwer Krank!

Marius Müller Westernhagen: Schwere Grippe

Nach dem achten Konzert seiner Tournee, hat sich Marius Müller-Westernhagen schwere Grippe geholt! Sein Arzt hat ihm absolutes Auftrittsverbot erteilt. Das verrät der Musiker selbst auf seiner Facebook-Seite!

Marius Müller-Westernhagen: "Ich bin niedergeschlagen und sehr, sehr enttäuscht darüber."

In einem langen Post erklärt Marius Müller-Westernhagen traurig: "Leider muss ich euch mitteilen, dass nach dem achten Konzert der diesjährigen UNPLUGGED TOUR gestern Nacht eine schwere Grippe meinen Körper in Besitz genommen hat. Der Arzt hat mir daraufhin ein Auftrittsverbot erteilt. Ich bin niedergeschlagen und sehr, sehr enttäuscht darüber."

Liebe Konzertbesucher(innen) in Mannheim, München und Dortmund, leider muss ich euch mitteilen, dass nach dem achten... Posted by Westernhagen on Montag, 23. Oktober 2017

Dem 68-Jährigen fällt diese Pause alles andere als leicht! Denn er liebt es einfach auf der Bühne zu stehen. "Die bisherigen Konzerte waren von einer Nähe und Emotionalität geprägt, die meine Band und mich jeden Abend dankbar und demütig haben werden lassen. Wir alle waren so voller Vorfreude auf die Konzerte mit euch. Natürlich werden wir die Shows in eurer jeweiligen Stadt so zeitnah wie möglich nachholen. Ich hoffe, dass ihr Verständnis für diese Notlage habt und die Geduld aufbringt, bis wir uns sehr bald sehen. Ich werde alles Erdenkliche dafür tun, so schnell es geht wieder fit zu sein. LIEBE IST MACHT", heißt es weiter.

In diesem Sinne: Gute Besserung!