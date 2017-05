Mark Medlock: Comeback des DSDS-Gewinners!

Große Überraschung für alle Fans von Mark Medlock! Nach fast fünf Jahren Pause vom Rampenlicht kehrt der DSDS-Gewinner von 2007 auf die große Bühne zurück. Allerdings wohl nur für eine einzige Show…

Anhänger des talentierten Sängers erinnern sich gerne an die Zeiten, in denen Mark Medlock an der Seite von Dieter Bohlen in Deutschland durchstartete. Sein Entdecker und Förderer ist auch der Grund, warum der 38-Jährige nach so langer Zeit wieder einen TV-Auftritt haben wird.

In der Sendung "Dieter Bohlen – Die Megashow", die am Samstag bei RTL zu sehen sein wird, präsentiert der Musiker ein Medley aus seinen größten Hits "You can get it" und "Mamasita". Nur dem Poptitan zu liebe stehe der DSDS-Sieger wieder auf der Bühne, so Mark Medlock.

Mark Medlock: Zufrieden mit seinem Leben auf Sylt

Denn eigentlich hatte sich der Sänger 2013 endgültig aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Im Dezember 2011 war er nach diversen Entgleisungen zu seiner Managerin Cornelia Reckert nach Sylt gezogen, wo er bis heute lebt. Und auch ziemlich glücklich ist.



"Das Leben auf Sylt war genau das richtige für mich, und auch die richtige Entscheidung die ich vor sechs Jahren mit meiner besten Freundin getroffen habe. Meine Wahlheimat gibt mir die Ruhe und die Entspannung, die ich für mich persönlich brauchte", erklärte der Musiker im Interview mit "Bunte".

Dort hat er sogar ein Album aufgenommen, bei dem es ihm nicht um finanziellen Erfolg, sondern um seine Liebe zur Musik gehe. Dass er nicht mehr auf den großen Bühnen stehen möchte, hat der 38-Jährige mehrfach betont. Sein Auftritt für Dieter Bohlen wurde vor Beginn der eigentlichen Show aufgezeichnet. Angeblich aus terminlichen Gründen. Das ganz große Comeback werden seine Fans wohl nicht mehr erleben…