Mark Ronson: Seine Frau will die Scheidung!

Mark Ronson und seine Frau Josephine De La Baum haben 2011 in einer romantischen Zeremonie geheiratet. Ihre Ehe lief - anders als bei vielen Promis - skandalfrei und ohne böse Schlagzeilen. Doch ein Happy End gibt es trotzdem nicht! Josephine will die Scheidung von Mark Ronson.

Mark Ronson: Scheidung nach 8 Jahren Beziehung

Seit 2009 waren Mark Ronson und die Schauspielerin ein Paar. Zwei Jahre später traten sie vor den Altar. Kinder haben die beiden nie bekommen. Und jetzt ist auch ihre Liebe zerbrochen. Wie "TMZ" berichtet, hat Josephine De La Baum schon die Scheidung eingereicht. Die Aktrice verlangt darin auch Unterhalt von ihrem Ex.

Mark Ronson: Seine Familie gibt ihm Halt

Zu den Trennungsgründen schweigen Mark Ronson und Josephine De La Baum. Halt bekommt der DJ jetzt aber sicher bei seiner Familie. Denn die ist in seinem Leben das Wichtigste! "Die Familie ist der Anker für alles. Wenn mir auffällt, dass ich drei Tage nicht mit meiner Schwester Charlotte in New York telefoniert habe, greife ich sofort zum Hörer. Und niemand kann dir auf die Nerven gehen wie die Familie. Sie haben die Kraft, bestimmte Knöpfe zu drücken und dich aufzuziehen - mehr als jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Aber niemand auf diesem Planeten kann dich so erfüllen wie sie, wenn du in ihrer Gesellschaft bist", erklärte er erst kürzlich gegenüber "The Guardian".