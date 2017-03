Mark Zuckerberg wird wieder Papa!

Was für wunderbare Neuigkeiten aus dem Hause Zuckerberg! Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla werden wieder Eltern! Das Paar erwartet eine Tochter!

Mark Zuckerberg verkündet die süße Baby-News bei Facebook

Und wie könnte es anders sein, verkündet Mark Zuckerberg die süßen Neuigkeiten natürlich über Facebook! "Priscilla und ich sind glücklich euch mitteilen zu können, dass wir ein Mädchen erwarten", schreibt er super happy! Für Mark Zukcerberg und seine Frau ist diese Schwangerschaft ein kleines Wunder!

Mark Zuckerberg und Priscilla: Drei Fehlgeburten!

Bevor Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Baby Max bekamen, erlitt Priscilla drei Fehlgeburten! Eine harte Zeit für das Paar, dass sich so sehr Nachwuchs gewünscht hat. Im November 2015 konnten sie aber endlich ihre kleine Tochter Maxima in den Händen halten. Nach dieser schwierigen Zeit, ist Mark Zuckberg daher noch dankbarer, dass er nun noch eine Tochter erwartet! "Nach der schwierigen Zeit Max zu bekommen, haben wir nicht damit gerechnet noch ein Kind zu erwarten oder überhaupt eines bekommen zu können. Als Priscilla und ich herausfanden, dass sie wieder schwanger ist, war unsere erste Hoffnung, dass das Kind gesund ist. Meine nächste Hoffnung war, dass es ein Mädchen wird. Ich denke es gibt kein größeres Geschenk als eine Schwester zu bekommen und ich freue mich so für Max und unser neues Kind, dass sie sich haben werden", schwärmt Mark Zuckerberg weiter. Und er muss es wissen! Mark hat selber drei Schwestern und auch Priscilla ist mit zwei Schwestern aufgewachsen...