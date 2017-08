Markus Janista: Star-Sprayer leblos in Hotel gefunden!

Markus Janista („Canister“) war einer der ganz großen Graffiti-Stars und jeder kannte ihn in der Szene. Nun ist er unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen.

Der 37-Jährige übernachtete in einem Frankfurter Hotel. Er hätte dort seit Stunden auschecken sollen. Als das Personals des Hotels die Tür öffnete, lag er auf dem Boden – neben ihm stand ein Glas Cola, wie die „Bild“-Zeitung schreibt.

Die Angestellten haben sofort die Polizei gerufen. Die Mordkommission hat den Fall übernommen. An was Markus Janista gestorben ist, sei völlig unklar – es deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen oder Suizid hin.

„Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus. Das Glas Cola wird toxikologisch in der Gerichtsmedizin untersucht“, sagte ein Polizeisprecher in der „Bild“. In dieser Woche soll das Ergebnis kommen, woran er starb.

„Canister“ besprühte Brücken und Häuser. Er arbeitete im Auftrag mehrerer Unternehmen. Erst kürzlich hat er die U3 mit der Frankfurter Skyline verziert.