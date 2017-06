Markus Lanz provoziert Lena Meyer-Landrut mit Mager-Spruch - Markus Lanz gilt spätestens seit "Wetten, dass... !?" nicht unbedingt als besonders feinfühliger Moderator, tritt gerne Mal sehenden Auges ins Fettnäpfchen und sorgt häufiger für unangenehme Stimmung mit noch unangenehmeren Fragen. Die giftige Reaktion von Lena Meyer-Landrut in seiner Talkshow kam nun wirklich nicht überraschend.

Im Laufe der Sendung versuchte Markus Lanz immer wieder das Drama bei Lena zu finden, biss bei ihr diesbezüglich aber auf Granit. Entspannt antwortete sie ihm immer wieder ruhig und gelassen, dass die Dinge bei ihr momentan gut laufen. Zwar stecke sie bei der aktuellen Albumproduktion gerade in der Krise, aber erklärt direkt: "Ist nicht schlimm! Es passiert einfach gerade so viel bei mir."

Zu dünn? Lena Meyer-Landruth stellt sich auf die Waage

Nein, so richtig etwas zu holen gibt es bei der recht aufgeräumt wirkenden Lena offenbar nicht für Markus Lanz. Also müssen schwerere Geschütze her: „Ich hab in der Zwischenzeit auch Bilder gesehen, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Du warst sehr dünn, du wirktest da gestresst … einfach zerbrechlich.“ Schade, dass der Moderator offenbar das genervte Statement verpasst hat, das Lena sieht Monaten schon immer wieder wiederholt.

Für Markus Lanz hat sie es dann ein weiteres Mal wiederholt: „Das ist aber auch schon wieder Quatsch, Markus. Ohne Scheiß, ich wiege seit acht Jahren genau das Gleiche. Das kommt immer auf einen zurück, und man selbst denkt sich nur: Mann, das stimmt doch überhaupt nicht!" In der Tat wirkt sie häufig sehr dürr auf ihren Fotos, doch das tut sie auch schon lange. Die Frage ist zudem, warum sie, Markus Lanz in diesem Fall nun etwas anderes sagen sollte als den Tausenden Bodyshamern, die täglich den Weg in ihre Kommentarleiste finden.