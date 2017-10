Markus Mörl: Tragischer Todesfall

Markus und Yvonne König sind in großer Trauer. Die „Das Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer haben Markus’ Mama Sieglinde verloren. Die 92-Jährige verstarb vergangenen Monat an Altersschwäche. „Für mich ist das ein großer Verlust! Ich hatte meine Mama immer um mich“, so der 58-Jährige zu "Closer".

Die einstige Realschul-Lehrerin lebte bis zuletzt bei ihrem Sohn. Lediglich wenn Markus bei Auftritten war, kümmerte sich ein Pflegedienst um die alte Dame. „Meine Schwiegermutter in spe war eine toughe und emanzipierte Frau. Ich hätte sie gern früher kennengelernt“, so Yvonne.

Das Tragische: Bei der kommenden Hochzeit der beiden wird sie fehlen. „Wir hätten uns wahnsinnig gefreut, wenn Sieglinde an diesem besonderen Tag bei uns gewesen wäre. Sie wird dennoch bei uns sein – im Herzen und in Gedanken“, so die Musikerin.

