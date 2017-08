Markus Mörl: Yvonne half ihm aus der Lebenskrise

Hinter ihm liegen schwere Zeiten: Als seine Ehe in die Brüche ging, bekam der „Neue deutsche Welle“-Star Markus Mörl eine schmerzhafte Nervenkrankheit. Die Folge: Lebenskrise! Heute kann er wieder lachen – dank seiner Partnerin Yvonne König (46).

Wie lernten Sie sich kennen?

Vor zehn Jahren sind wir uns auf einem Schlagerfest in Bremen vorgestellt worden und fanden uns sofort sympathisch. Doch ich war verheiratet und Yvonne ebenfalls. Da haben wir die Finger voneinander gelassen. Vor zwei Jahren kam es zum zufälligen Wiedersehen auf einer Gala. Als ich sie sah, hatte ich gleich das berühmte Kribbeln im Bauch und sagte ihr: „Ich bin übrigens wieder solo.“ Sie daraufhin: „Ich auch!“ Der Abend war gerettet (lacht)!

Warum haben Sie Ihre Beziehung so lange geheim gehalten?

Unsere Freunde wussten schon schnell Bescheid. Wir wollten damit aber nicht gleich an die Öffentlichkeit, zumal ich gerade eine Trennung hinter mir hatte und die Scheidung noch lief.

Das Sommerhaus der Stars: Markus Mörl litt an Trigeminus-Neuralgie

Warum sind Sie noch nicht bei Yvonne eingezogen?

Ich kümmere mich nebenbei um meine 93-jährige Mama. Aber wir wohnen nur eine Autostunde entfernt, sodass ich Yvonne oft sehen kann.

Sie: Ich finde es großartig, wie liebevoll er sich um sie kümmert. Seine Mutter ist eine tolle Frau. Schade, dass ich sie nicht schon früher kennenlernen durfte, als sie noch fitter war.

Welche Träume möchten Sie sich als Paar noch erfüllen?

Sie: Heiraten! Ich habe Markus während unseres Aufenthaltes im RTL-„Sommerhaus“ schon gefragt ...

Er: ... und zwar in so einer Kindergeheimsprache, damit es niemand mitbekommt, aber das hat natürlich nicht geklappt. Ich bin glücklich und dankbar dafür, dass ich noch einmal so eine tolle Frau wie Yvonne kennenlernen durfte!