Marlene Lufen: "Ich bin körperlich an meine Grenzen gekommen"

Sie bringt ihren TV-Zuschauern stets Spaß und gute Laune. Privat schlägt die Moderatorin des „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ (feiert sein 30-jähriges Bestehen am 1.10.) auch ernste Töne an – um Frauen Mut zu machen …

Als Marlene Lufen 19 war, versuchte ein Fotograf, sie zu vergewaltigen. Sie war mit ihm alleine im Studio, als er sich mit aller Kraft auf sie stürzte. „Nur weil ich mental und vor allem körperlich stark genug war, konnte ich mich befreien“, offenbarte sie vor genau einem Jahr auf Facebook. Heute bereut sie, diesen Mann nie angezeigt zu haben.

Trauriges Geständnis: Moderatorin Marlene Lufen spricht über versuchte Vergewaltigung

Seit ihrem Geständnis und ihrer selbst produzierten TV-Doku „Vergewaltigt – Warum so viele Frauen schweigen“ erhält die Berlinerin viel Zuspruch: „Noch immer schreiben mir fast täglich Frauen von ihrem Schicksal“, erzählt sie DAS NEUE BLATT. Viele Opfer scheuen sich, einen Vorfall anzuzeigen, oft aus Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird.

Sie habe ein Zeichen gesetzt und andere ermutigt, sich zu wehren

„Insofern bin ich froh, dass ich es gemacht habe – so sehr es mir auch an die Nieren ging. Ich bin an meine körperlichen Grenzen gekommen.“

Doch ihre persönliche Verpflichtung, über dieses wichtige Thema zu berichten, sei die harte Konfrontation wert gewesen. Hut ab vor dieser starken Frau!