Martina Big: Ist das der traurige Grund fÃ¼r ihre Verwandlung?

Martina Big ist durch ihr auffälliges Aussehen berühmt geworden. Kein Wunder! Die Deutsche sticht nicht nur mit ihren XXL-Brüsten heraus, sondern auch mit ihrem extrem dunkeln Teint, den sie sich durch Bräunungsinjektionen zaubern ließ. Denn Sonnenbaden war ihr längst nicht genug! „Ich wollte schon lange eine knackige Bräune haben. Letztes Jahr war ich für mehrere Shootings in Los Angeles. Dort verbrachte ich meine komplette Freizeit am Strand mit Sonnenbaden. Aber die Farbe verblasste“, verriet sie in einem Interview.

So sah Martina Big früher aus:

Martina Big: Ihre traurige Vergangenheit

Viele Menschen haben eben ihr eigenes Schönheitsbild und Martina Big lebt es voll und ganz aus. Doch ist es nur das, oder steckt hinter der extremen Verwandlung doch mehr? Was viele jedenfalls nicht wissen: Martina Big hat eine traurige Vergangenheit.

Vor sechs Jahren starben die Eltern und die Schwester von Martina Big bei einem Unfall. „Meine Eltern und meine jüngere Schwester sind 2011 bei einem Glatteisunfall gestorben. Das war an der Mosel, auf einer Serpentinenstraße“, erklärt sie im Interview mit "Bild".

Mehr will sie darüber nicht erzählen. Doch sie erninnert sich: „Wir sind zum Beispiel einmal mit dem Auto nonstop von der Eifel an die Côte d'Azur gefahren – einfach, um aus dem Regen in die Sonne zu kommen. Mein Vater war so platt nach der Tour, er hat den ganzen Tag am Strand geschlafen und sich den ganzen Rücken verbrannt. Aber: Aus Rot wurde ganz schnell Braun. Wenn ich jetzt meine dunkelbraune Haut sehe, denke ich daran …“

Martina Big: "Wenn ich jetzt meine dunkelbraune Haut sehe, denke ich daran …“

Hat die Verwandlung der Martina Big also vielleicht auch etwas mit dem Tod ihrer Eltern zu tun?

Was auch immer dahinter steckt: Martina Big fühlt sich offenbar wohl in ihrer (dunklen) Haut. Und das ist am Ende was zählt....