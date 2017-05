Martina Big: So sah die Frau mit den "größten Brüsten Europas" früher aus!

Martina Big: So sah die Frau mit den "größten Brüsten Europas" früher aus!

Wow, diese Frau ist wirklich ein Hingucker! Wenn die deutsche Martina Big durch die Straßen geht, ist sie einfach nicht zu übersehen. Kein Wunder, sie hat nicht nur die "größten Brüste Europas", sondern auch einen besonders dunklen Teint!

Martina Big: Von der blonden Stewardess zum XXL-Busenwunder

Martina Big ist 28 Jahre alt und kommt aus Deutschland. Früher arbeitete sie als Stewardess und sah fast unschuldig aus. Doch dann kündigte sie ihren Job und startete als Glamour-Model durch. 21 Mal ließ sich Martina Big ihre Oberweite operieren - mittlerweile hat sie die Größe 70 S (!) erreicht. Damit hat sie die größten Brüste Europas. Doch die Brüste sind nicht das einzige, was sie an sich verändert hat.

So unschuldig sah Martina Big früher aus:

Auch die Lippen, die Hüfte, Beine und die Nase wurden von Schönheitschirurgen verschönert. Und zu guter Letzt musste auch der Teint eine Generalüberholung bekommen.

Martina Big: Mit Injektionen zur Super-Bräune

Martina Big träumte von einem dunklen Teint - doch mit dem normalen Sonnenbaden war sie nicht glücklich. „Ich wollte schon lange eine knackige Bräune haben. Letztes Jahr war ich für mehrere Shootings in Los Angeles. Dort verbrachte ich meine komplette Freizeit am Strand mit Sonnenbaden. Aber die Farbe verblasste“, verriet sie in einem Interview. Im Januar ließ sie sich deswegen Bräunungsinjektionen spritzen um die knackige Bräune zu erreichen. Jetzt ist sie happy!

Martina Big steht zu ihrem Aussehen

Zugegeben, der Look von Martina Big ist sicher Geschmackssache. Doch die 28-Jährige steht zu ihrem Aussehen und ist stolz darauf. „Ich weiß, dass die Meinung über mich gespalten sind. Oft sagen meine Fans, dass es okay ist, solange ich glücklich bin“, erklärt sie. Und das ist am Ende auch das Wichtigste!