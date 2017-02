Dass sich Bachelorette Anna Hofbauer und ihr Freund Marvin Albrecht sich jemals trennen würden, hätte wohl niemand gedacht. Obwohl diese Liebe vor laufenden Kameras entstand, wirkten die Gefühle echt. Die Trennung des TV-Traumpaares kam völlig überraschend, leider auch für Marvin Albrecht selbst. Via Facebook hatte der Neu-Single seine Gefühle bereits versucht in Worte zu fassen, nun hat er auch noch direkt mit RTL gesprochen. Muss Bachelorette Anna Hofbauer jetzt mit einer bitterbösen Abrechnung des Mannes klarkommen, den sie eigentlich mal heiraten wollte? Ganz klar ist, dass Marvin die alleinige Schuld bei ihr sieht. Er wollte keine Trennung, sondern um ihre Liebe kämpfen.

Marvin Albrecht hat Anna Hofbauer nie unter Druck gesetzt

Marvin Albrecht ist enttäuscht und verletzt, keine Frage. Resigniert stellt der Verlassene fest: „Anscheinend fehlt ihr etwas was ich ihr nicht geben kann. Und danach ist sie gerade auf der Suche.“ Anna Hofbauer hatte bemängelt, sie hätte für Marvin ihr Leben aufgegeben, als sie zu ihm nach Düsseldorf gezogen ist. Wäre einsam gewesen und immer mehr zur Hausfrau geworden. Das trifft Marvin Albrecht natürlich. Er ist der Meinung, er habe nie etwas von seiner Freundin verlangt, sie zu nichts gezwungen. Für ihn liegt das Problem ganz woanders: "Wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist, dann kann man auch keine glückliche Beziehung führen.“ Doch eine Abrechnung, die Anna Hofbauer in einem schlechten Licht dastehen lässt, ist wohl nicht zu befürchten. Allerdings übernehmen das wiederum ihre Follower in den sozialen Netzwerken, die regelrecht sauer auf die einstige Bachelorette sind, weil sie die Beziehung beendet hat.