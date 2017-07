Marvin Albrecht: Neue Freundin nach Anna Hofbauer?

Es klingt so, als hätte er seinen schlimmen Liebeskummer nach der Trenung von Ex-Bachelorette Anna Hofbauer endlich überwunden. Marvin Albrecht zeigt sich in letzter Zeit immer wieder optimistisch und zufrieden in den sozialen Netzwerken. Hat Marvin Albrecht vielleicht eine neue Freundin? In einem Post erwähnt er zumindest „besondere Menschen“. Der Ex-Freund von Anna Hofbauer schreibt: „Ich bin stolz auf Vergangenes, lebe jetzt und freue mich auf alles was noch kommt. Habe ein wunderschönes Wochenende mit ganz besonderen Menschen verbracht - wissen was im Leben wirklich wichtig ist...!“ Auch die Freude auf das was kommt, könnte auf eine neue Liebe hindeuten.

Marvin Albrecht: Neuer Look nach der Trennung

Ein Beitrag geteilt von MARVIN ALBRECHT (@marvinalbrecht) am 9. Jul 2017 um 12:08 Uhr

Marvin Albrecht ist glücklich, egal ob mit oder ohne Freundin

Explizit gesagt hat Marvin Albrecht jedoch nicht, dass er wieder vergeben ist. Möglicherweise würde er nach Anna Hofbauer nun auch eher die Öffentlichkeit als Paar meiden. Schließlich war der Rummel um die Bachelorette und ihren Freund damals doch schon ziemlich groß. So richtig begeistert war das einstige TV-Traumpaar davon nicht. Aber da sie sich nun mal vor laufenden Kameras kennen und lieben gelernt, also blieb das Interesse an ihre Beziehung auch nach der Show.

Seine Follower würden es Marvin Albrecht bestimmt von Herzen gönnen, wen er wieder eine Freundin hätte. Auch wenn die ein oder andere Dame selbst gerne die neue Frau an seiner Seite wäre. Doch am Ende des Tages ist es einfach schön, dass es Marvin Albrecht wieder gut geht. Egal ob mit Freundin oder ohne.