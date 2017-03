Marvin Albrecht: Neuer Look nach der Trennung

Die Trennung von Anna Hofbauer und Marvin Albrecht brach nicht nur den Fans das Herz. Besonders Marvin litt unter dem Liebes-Aus mit der Bachelorette und machte daraus auch kein Geheimnis. Doch jetzt kann er nicht nur endlich wieder Strahlen, er ist auch bereit für eine Veränderung in seinem Leben - zumindest äußerlich!

Marvin Albrecht zeigt seinen neuen Look

Eigentlich heißt es ja immer, dass Frauen nach einer Trennung zum Frisur laufen. Doch in der Männerwelt sieht das offenbar auch nicht anders aus. Marvin Albrecht wagte jetzt eine Veränderung - und zeigt seine neue Frise auch gleich in den sozialen Netzwerken! "New Look", freut er sich und strahlt in die Kamera. Und die Fans finden nicht nur die optische Veränderung mega toll!

Marvin Albrecht Fans jubeln!

Den Anhängern des Bachelorette-Stars fällt besonders eines auf: "Der Glanz in deinen Augen ist zurück! Steht dir suppi Maarvii!"

Im Februar wurde die Trennung von Anna Hofbauer und Marvin Albrecht bekannt. Und danach ging es Marvin ganz und gar nicht gut. "Mir geht's beschissen! Wir haben über unsere gemeinsame Zukunft gesprochen, über das Heiraten und über Kinder. Wir wollten den Rest unseres Lebens miteinander verbringen", erklärte er damals traurig. Jetzt kann er endlich wieder strahlen!