Masaya Nakamura: "Pac-Man"-Erfinder ist tot

Masaya Nakamura ist tot. Der Gründer des Unternehmens Namco, die das legendäre Videospiel "Pac-Man" erfunden haben, starb im Alter von 91 Jahren.

Er starb bereits am 22. Januar. Zu der Todesursache gibt es bisher keine Details. Masaya Nakamura gilt als "Vater von Pac-Man". Entwickelt wurde die kreisrunde gelbe Figur von Spieledesigner Toru Iwatani. „Pac-Man“ schnappt zu und frisst in Videospielen alles, was im Weg liegt – damals wurden die Games ein weltweiter Erfolg.

Geboren wurde Masaya Nakamura am 24. Dezemkber 1925 und besuchte später die Yokohama National University. Er gründete das Unternehmen Nakamura Manufacturing, welches später in Bandai Namco Entertainment umbenannt wurde.