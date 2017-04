Massimo Sinato: Heiße Nachricht von einer anderen Frau!

"Danke für die fantastische Nacht!" Diese sexy Nachricht, mit rotem Lippenstift an einen Spiegel geschrieben, sorgt jetzt für viel Aufregung. Denn ausgerechnet Massimo Sinato postet die Botschaft einer fremden Frau auf Instagram. Betrügt er etwa seine Frau Rebecca Mir?

Massimo Sinato: "Sowas liest Man(n) gerne!"

Es muss schon wirklich eine verdammt heiße Nacht gewesen sein, wenn sich eine Frau so bei dem Mann bedankt. Doch wieso zeigt Massimo Sinato sowas öffentlich? Die Antwort ist simpel: Die Nachricht ist nicht an ihn gerichtet. "Sowas liest Man(n) gerne. War nicht für mich #Leider nur im falschen Fahrstuhl", schreibt der "Let's Dance"-Star dazu. Puh, da sind die Fans aber beruhigt.

Massimo Sinato und Rebecca Mir sind glücklich

Über eine plötzliche Trennung von Rebecca Mir uns Massimo Sinato müssen sich die Anhänger keine Sorgen machen. Das Paar ist immer noch so glücklich wie am ersten Tag. 2012 lernten sich die Stars bei "Let's Dance" kennen. Damals war Massimo Sinato noch mit seiner Ex Tatjana Kuschill verheiratet. Zwischen im und Rebecca Mir funkte es aber gewaltig. Mittlerweile sind die beiden seit kanpp zwei Jahren verheiratet und strahlen immer noch vor Glück. Ob sie bald auch schon zu dritt sind? Das seht ihr im VIDEO: