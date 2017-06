Mats Hummels bricht Fußballer-Tabu und spricht über Homosexualität - Immer wieder wird das Thema Homosexualität beim Männer-Fußball schnell wieder in die Schublade gepackt. Zu groß ist die Angst vor negativen Reaktionen, zu Konservativ die Vorstellungen im und um den deutschen Fußball herum. Die erhoffte Änderung dieser angestaubten Zustände, die das Outing von Thomas Hitzelsperger 2014 hätte anstoßen können, blieb aus.

Immerhin schafft es Mats Hummels nun mal ein paar Worte über Homosexualität im Männer-Fußball zu sprechen. "Ich glaube einfach nur, dass irgendeiner den Anfang machen muss. Aber irgendwas Großes" meint er. Doch leider bekräftigt auch er den unrealistischen Mythos des komplett heterosexuellen Fußballs und sagt, er wisse von keinem einzigen Spieler, dass er homosexuell sei. Doch er gibt zu, dass er neugierig sei, es zu erfahren, ob es doch homosexuelle Spieler in seinem Umfeld gebe.

Trotz Hitzelsperger Coming-Out kaum Veränderung

Noch immer hat sich in Deutschland noch kein einziger aktiver Fußballprofi geoutet. Bei rund 1% homosexueller Männer in Deutschland, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es keinen schwulen Fußballprofi in Deutschland gibt und doch gibt es kein Outing. Thomas Hitzelsperger als ehemaliger Nationalspieler sorgte 2014 für einen kurzen Moment, in dem gehofft wurde, dass sich etwas ändern könnte, doch seither blieb das Thema im deutschen Fußball weiterhin unter Verschluss.