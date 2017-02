Matteo Markus Bok: Was wurde aus dem "The Voice"-Liebling?

Tolle Neuigkeiten Matteo Markus Bok: Der 13-Jährige war Finalist bei "The Voice Kids 2015" - er war im Team Lena Meyer-Landrut. Am 12.05 erscheint nun bei Sony seine erste Single: "Just one lie" und er wird verschiedene Gigs in Deutschland spielen.

Aktuell ist er auch wieder im TV zu sehen - und zwar in der Italienischen Fassung vom "Supertalent". Gegenüber inTouch Online erklärte Matteo: " Ich freue mich sehr auf die Konzerte in Deutschland. Da mein Vater aus Deutschland kommt und ich sehr gerne hier bin, möchte ich auch gerne in eine zweite Wohnung hier ziehen... Am liebsten in Köln oder Berlin." Eine Freundin hat der blonde Sonnyboy aus Mailand allerdings noch nicht: "Mein Herz schlägt (noch) alleine für die Musik..."

Matteos Herz schlägt für die Musik

Matteo ist Mailänder mit deutschem und Italienischem Pass. Sein Vater kommt aus der Nähe von Stuttgart, seine Mutter aus Mailand. In seiner Freizeit scatet er gerne und ist begeisterter Surfer.

Matteo Markus hatte seinen ersten Auftritt schon mit neun Jahren bei einem Musical, in dem er den kleinen Simba von "König der Löwen" gespielt hat. Er ist ein echtes Multi-Talent: er spricht vier Sprachen, liebt Singen, Tanzen und Schauspielen und hat sogar schon sein erstes eigenes Lied auf Italienisch geschrieben.

Matteos Karriere scheint also seit seinen Auftritten im deutschen Fernsehen im letzten Frühjahr steil bergauf zu gehen. Das wundert einen nicht wirklich. Zwar hatte der blonde Sonnenschein aus Mailand im Finale von "The Voice Kids" knapp verloren, aber mit seiner fröhlichen Art und einer großen Stimme viele Sympathien gewonnen. Auch Lena Meyer-Landrut ist voll des Lobes für den 13 jährigen Mailänder, der derzeit noch das College San Carlo in Milano besucht.

Für seine Fans war er schon damals der "Vincitore dei cuori" – der Sieger der Herzen.

Einem breiten italienischen Fernsehpublikum ist der sportbegeisterte junge Allround-Künstler aktuell auch bestens bekannt. Er steht kurz vor dem Sprung in das Finale der populären Show "Italy got Talent" (Italien hat Talent) , die derzeit auf dem Sender "Canale Otto" (Kanal 8) ausgestrahlt wird. Die Sendung entspricht der RTL-Show "Das Supertalent". Dass er das so oder so ist, hat Matteo bis zum heutigen Tag schon eindrucksvoll bewiesen.