Matthew Morrison: Der Glee-Star wird zum ersten Mal Vater!

Was für schöne Neuigkeiten für Matthew Morrison. Der Star aus der Kultserie „Glee“ wird zum ersten Mal Vater. Voller Vorfreude auf sein erstes Baby hat der Schauspieler in den sozialen Netzwerken: „Unser Morrison-Abenteuer waren bisher so einmalig und sie sind noch lange nicht zu Ende. Wir erwarten ein neues Familienmitglied und diese bedingungslose Liebe, die ich jetzt schon für dieses Kind empfinde, haut mich um. Ich habe eine klare Vision von dem Vater, der ich sein möchte, aber die Perfektion liegt in der Balance und Teamarbeit, die Renee und ich kultiviert haben. Jetzt warten wir einfach mit offenen Armen.“

Matthew Morrison ist ganz aus dem Häuschen vor Babyvorfreude

Matthew Morrison und seine Frau Renee Puente haben im Oktober 2014 auf Hawaii geheiratet. Nun erwarten der „Glee“-Schauspieler und seine hübsche Frau ihr erstes gemeinsames Baby. Auch „People“ gegenüber schwärmte Matthew Morrison: „Ich bin so aufgeregt und ich möchte der bestmögliche Vater sein. Die Tatsache, dass es zur Hälfte von mir und zur anderen Hälfte von der Person ist, die ich am meisten auf der Welt liebe... Ich bin so aufgeregt unser Kind kennenzulernen und zu sehen, wie er oder sie aussehen wird.“ Bleibt abzuwarten, ob uns der stolze 38-Jährige auch schon bald verrät, ob es ein Junge, oder ein Mädchen wird. Aber möglicherweise weiß das Paar selbst noch nicht genau, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. Fans von Matthew Morrison sind zumindest genauso aus dem Häuschen wie der aufgeregte Papa in spe.