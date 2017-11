Matthias Reim: Baby-News mit 60!

"Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass dieser Tag so schnell kommt. Da guckst du in den Spiegel und bist plötzlich 60", verriet Matthias Reim jetzt im Interview. Einen Herzenswunsch erfüllt sich der "Verdammt ich lieb dich"-Interpret zum Ehrentag selbst und feiert am 25. November mit Freunden und Fans in Berlin in seinen Geburtstag rein. Den anderen Wunsch kann ihm nur seine Freundin erfüllen - ein Baby!

Matthias Reim bekommt plötzlich 40-jährige Tochter

In 60 Jahren hat Matthias Reim so einiges erlebt. Beruflich wie privat. Erst der Mega-Erfolg, dann der finanzielle Absturz. Mehr als 13 Millionen Euro Schulden soll der Schlager-Star gehabt haben. Schließlich meldete Matthias Reim Privatinsolvenz an. Seit 2010 ist er schuldenfrei und schaffte drei Jahre später auch sein musikalisches Comeback.

Matthias Reim wünscht sich noch ein Baby

Ende gut, alles gut? Tatsächlich schwebt Matthias Reim seit 2013 auch privat auf Wolke sieben mit Schlager-Kollegin Christin Stark (28). Eine weitere Hochzeit schließt er nicht aus, auch ein gemeinsames Kind könne er sich vorstellen. Es wäre das siebte. Und fit genug ist er nach seiner Herzmuskelentzündung nun ja auch wieder. "Mein Arzt hat gesagt, dass ich Sport machen muss, was ich nie getan habe. Jetzt merke ich, wie gut mir das tut. Denn wenn du fit bist, gibt es dir genügend Selbstbewusstsein und dann spielt das Alter keine Rolle." Dann kann das Baby ja kommen...