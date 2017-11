Matthias Reim & Michelle: Liebes-Comeback?

Das einstige Traumpaar kommt sich wieder sehr nahe...

Geht da wieder was? Während der letzten gemeinsamen Auftritte von Matthias Reim (59) und Michelle (45) sprühten die Funken... Sie schmiegt sich lasziv an ihn. Er guckt sie dabei verführerisch an. Wann immer Matthias Reim und Michelle ihren Ohrwurm „Du Idiot“ performen, wirken die beiden sehr vertraut – beinahe wie ein echtes Pärchen. Sind da etwa Gefühle im Spiel?

Nach Herzmuskel-Entzündung: Matthias Reim will wieder auf die Bühne

Während ihrer Beziehung (1999 – 2001) bekamen sie Tochter Marie-Louise (17). Sie lebt bei ihrer Mutter, besucht den Sänger aber sooft es geht und versteht sich mit ihren vier Halbgeschwistern Reim hat insgesamt fünf Kinder) bestens.

Matthias Reim ist eigentlich in festen Händen

Die Fans sind sich einig. „Eigentlich immer noch das perfekte Paar“, schreibt beispielsweise ein Facebook-User.

Und wie stehen die Chancen für eine Beziehung? Michelle ist seit zweieinhalb Jahren Single. Und Reim? Der zeigt sich seit vier Jahren an der Seite von Sängerin Christin Stark (27) – Hochzeit so gut wie ausgeschlossen, wie er einst verriet. Beste Voraussetzungen für ein Liebes-Comeback…