Matthias Schweighöfer: Seine Serie startet in 200 Ländern

Nach Kino und Musik war es jetzt soweit: Matthias Schweighöfer brachte seine eigene Serie auf den Markt.

In der Amazon-Reihe "You Are Wanted" spielt der 36-Jährige einen Manager, dessen Leben nach einem Hacker-Angriff zum wahren Albtraum wird - doch nicht nur hierzulande sorgt die Produktion für Aufmerksamkeit!

Denn wie jetzt bekannt wurde, können sich Matthias Schweighöfer-Fans weltweit auf die actiongeladene Serie freuen: "You Are Wanted" wird in ganzen 200 Ländern gezeigt!

Der inaternationale Durchbruch dürfte Matthias Schweighöfer damit gelungen sein, und auch seine Serien-Kollegen scheinen von dem Erfolg des Schauspielers beeindruckt zu sein:

"Für seine jungen Jahre hat er seinen Job sehr gut gemeistert", erklärte Serien-Ehefrau Alexandra Maria Lara auf der "You Are Wandet"-Premiere.

Und davon können sich die Fans jetzt ganz persönlich überzeugen: Seit gestern ist die Serie bei Amazon Prime Video zu sehen.