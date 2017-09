Maxima der Niederlande: Große Sorge um die beliebte Königin

Schockierende Nachrichten um Königin Maxima der Niederlande! Aktuell erschütterte ein schweres Erdbeben Mexico - und ausgerechnet dort ist die sympathische Blondine gerade. Doch wie geht es ihr?

König Maxima: Während Erbeben in Mexico

In der Nacht auf den Freitag wurde Mexico von einem schlimmen Erdbeben überrascht, mit der Stärke 8,2 - dem Schlimmsten seit 1985! Königin Maxima ist gerade als Sondervertreterin des UN-Generalsekretärin für Finanzierung und Entwicklung in Mexico-Stadt. Und obwohl sich das Erbeben an der Südküste ereignete, spürte man es bis dort hin.

Königin Maxima: Es gibt Entwarnung!

Da stellt sich natürlich die Frage: Geht es Königin Maxima gut? Die niederländische Tageszeitung „Telegraaf“ gibt nun Entwarnung! „Sie ist unverletzt und kehrt am Freitag wie geplant zurück nach Hause“, teilte der Hof mit.