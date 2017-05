Wie ungeschickt! Maximilian Arland ist nun ein freier Mann, die Scheidung von Andrea Arland ist durch. Am 23. Mai 2017 traf der Sänger am Rosenheimer Familiengerecht auf seine Jugendliebe. Andrea und Maximilian waren 16 Jahre lang ein Paar, sieben davon verheiratet. Bis sich Andrea Arland in Unternehmer Falk Raudies verguckte und statt ihrem Gatten den Respekt einer ehrlichen Beichte zu erweisen, ging sie lieber mit dem Geschäftsmann fremd. Irgendwann erfuhr dann auch Maximilian Arland, was Sache ist und das Paar trennte sich. Maximilian Arland erinnerte sich 2015: „Ich habe es durch Zufall am Telefon erfahren. Wie lange die Affäre allerdings schon ging, weiß ich nicht. Eine Woche vorher waren wir noch zusammen auf einer privaten Geburtstagsparty.“ Nun wurde ihre Ehe innerhalb von 20 Minuten geschieden und die mittlerweile schwangere Andrea ließ sich von Falk Raudies zum Scheidungstermin begleiten.

Let's Dance 2017: Maximilian Arland will sich sein Selbstvertrauen zurückerarbeiten

Jetzt kann Maximilian Arland wieder nach vorne schauen

Das muss ein schlimmer Tag für den verlassenen Maxi Arland gewesen sein. Nicht nur, dass seien Ehe an diesem Tag von offizieller Seite beendet wurde, dass auch noch der Grund für das Ehe-Aus zugesehen hat, ist wirklich fies. Andrea Arland hingegen scheint es ganz vorzüglich zu gehen. Sie frohlockte „bunte.de“ gegenüber: „Ein langes Kapitel meines Lebens ist mit der Scheidung endgültig abgeschlossen. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft mit meinem Partner Falk und bereite mich nun entspannt auf unser Baby vor.“ Hoffentlich hat Maximilian Arland die Trennung inzwischen verarbeitet. Immerhin wirkte er doch recht happy bei „Let’s dance“. Da er nun bereits ausgeschieden ist und auch den Scheidungstermin hinter sich hat, kann er sich voll Energie in neue Projekte stürzen.