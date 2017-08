Maximilian Arland will jetzt Hollywood erobern

Maximilian Arland kann sich am Pool von Regisseur Roland Emmerich durchaus sehen lassen. Mit einem Whiskey Sour – vermutlich geschüttelt und nicht gerührt, mischte sich der Schlagersänger nun in alter James Bond-Manier unter die Hochzeitsgäste in Hollywood, Los Angeles. Ist er etwa unter die Schauspieler gegangen? Wäre denkbar.

Zumindest war uns die freundschaftliche Verbindung zu Roland (Independence Day) und dessen frischangetrautem Omar de Soto (32) neu. „Liebe ist Liebe“, kommentiert Maximilian sein Foto im Internet.

Sollte der einflussreiche Regisseur, der schon mit Weltstars wie Will Smith (48) zusammengerbeitet hat, ein gutes Wort für ihn einlegen, könnte unser Maximilian wohl schon bald in Hollywood durchstarten.

Den Bond kaufen wir dem deutschen Blondschopf optisch schon einmal ab – auch wenn Schauspieler Daniel Craig (49) den Fans als Agent 007 vorerst erhalten bleibt. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden...