Mega-Erdbeben in Mexiko: Tsunami-Warnung!

Schock in Mexiko: Ein schwerere Erdbeben hat das Land erschüttert! Auf der Richterskala hatte es die Stärke 8. Das Epizentrum lag in 33 Kilometer Tiefe vor der Küste nahe El Parmacito. Das Erdbeben war auch in Mexiko-Stadt zu spüren. Die Menschen rannten vor Panik aus den Gebäuden. Gleich mehr dazu!