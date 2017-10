Mega-Fail: Moderator Markus Kavka für tot erklärt!

Uups, wie peinlich! Kult-Moderator Makrus Kavka wurde in den Kommentaren eines Facebook-Posts für tot erklärt. Auf dem dazugehörigen Bild steht eine Unbekannte vor dem Grab des weltberühmten Schriftstellers Franz Kafka!

Leute! Ich heiße Kavka. Mit „V“! Ich bin also nicht tot. Posted by Markus Kavka on Dienstag, 24. Oktober 2017

Markus Kavka: "Ich bin nicht tot!"

Unter dem Foto taucht dann plötzlich ein Bild von Moderator Markus Kavka auf. Darunter schreibt jemand: "R.I.P. - Bester Sportmoderator". Da hat wohl jemand in der Schule nicht richtig aufgepasst. Mal abgesehen davon, dass Franz Kafka bereits 1924 gestorben ist. Markus Kavka aber erst 1967 zur Welt kam.

Markus Kavka nimmt es mit Humor

Doch Markus Kavka nimmt es mit Humor. Er stellt schnell mal klar: "Leute! Ich heiße Kavka. Mit "V". Ich bin also nicht tot." Und auch in den Kommentaren witzelt er weiter über den Vorfall: "Jetzt habe ich auch meinen kleinen Robin/Robbie Williams Verwechslungs-Moment. Wie hätte er gesagt: „I‘m not dead, you bloody idiots! Now go out and watch my shows!"