Seit fast einem Jahr sind Meghan Markle und Prinz Harry ein Paar. Die Beziehung der schönen US-Schauspielerin mit dem britischen Prinzen scheint immer fester zu werden. So wurde Meghan bereits der Queen vorgestellt und ist mit Prinz Harry immer öfter in der Öffentlichkeit zu sehen. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht die "böse" Stiefschwester von Meghan. Seitdem Meghan mit Prinz Harry liiert ist, wettert Samantha Grant gegen die US-Schauspielerin. Nun will sie ein Enthüllungsbuch veröffentlichen, in dem die Welt die volle Wahrheit über Meghan erfahren soll.

Meghan Markle und Samantha Grant: Hass unter Schwestern

Bereits letztes Jahr erzählte Samantha in der Öffentlichkeit, dass Meghan oberflächlich, egoistisch und lediglich an ihrem sozialen Aufstieg interessiert sei. Harte Worte für Meghan. Nun will Samantha in einem Buch die volle Wahrheit über Meghan ans Tageslicht bringen. In einem Interview bei „Good Morning Britain“ gibt Samantha bereits eine erste Kostprobe von dem, was auf Meghan zukommen wird, wenn das Buch erscheint.

Prinz Harry stellt Meghan Markle der Queen vor

Es soll eine böse Überraschung für Meghan geben

Neben Vorwürfen an Meghan erzählt Samantha ebenfalls, dass es eine böse Überraschung in dem Buch geben soll. So sagt sie bei "Good Morning Britain": Es wird eine große Überraschung für alle sein." Sie wolle in ihrem Buch das wahre Gesicht von Meghan zeigen. Die Freundin von Prinz Harry gab zu diesen Vorwürfen noch kein Statement ab.