"Mein Herz": Eko Fresh schrieb den Text für Pietro Lombardi

Bekannt ist, dass Eko Fresh eine Menge Songs und Texte auch für andere Künstler schreibt. Weniger bekannt ist, dass darunter auch so richtige Schnulzen wie "Für dich" von Yvonne Catterfeld sind.

Und so stammt auch viel vom Text von "Mein Herz" aus der Feder des Rappers. Der Text für Pietro Lombardis großen Comeback-Song, war für Eko Fresh kein Problem. In dem Song wendet sich Pietro an seinen Sohn Alessio und erzählt ihm, das er für ihn das Wichtigste ist. Eko Fresh wurde selbst vor gar nicht langer Zeit Vater und weiß insofern genau, wovon er schreibt. „Es fiel mir nicht schwer als Songwriter zu helfen, da ich ja selber gerade einen kleinen Zwerg Zuhause habe", erklärt er.

Der Song feiert schon am ersten Tag große Erfolge und klettert in den Downloadcharts nach oben. Für Pietro Lombardi ist es ein großer Schritt zurück zur Musik. In den letzten Monaten basierte seine Karriere viel mehr darauf, dass er in TV-Shows auftauchte und sein Familienleben als Dokusoap vermarktete.

Da bleibt nur zu hoffen, dass ihm der Erfolg in der Musik, dank der Hilfe von Eko Fresh, nich ein wenig treu bleibt.