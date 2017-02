Melania Trump ist das meist-gewünschte Gesicht bei Beauty-OPs

Denkt man an das Gesicht von Melania Trump, fallen einem direkt das extrem glattgezogene Gesicht und die katzenartigen Augen. Eigentlich ist die künstliche Optik nicht gerade das, was sich viele unter einem gelungenen Ergebnis einer Beauty-OP vorstellen.

Und doch, wollen deutsche Frauen offenbar aussehen wie sie. Schönheitschirurg Werner Mang erklärt in "Neue Post": "In meiner Bodenseeklinik haben sich Patienten gemeldet und gesagt, dass sie das Aussehen von Frau Trump toll finden."

Einen Melania Trump-Klon zum mitnehmen, bitte!

Diverse Patientinnen hätten diesen künstlichen Look als Vorbild genommen. Ein Mann habe sogar gefragt, ob es realisierbar wäre, dass seine Frau genauso wie Melanie Trump aussehen könnte. Mang ist der Meinung, es läge an den hohen Wangenknochen und der perfekten Nase, dass ihr Gesicht zum Vorbild genommen werde.

Dass Melanias Look mit Sicherheit nicht unbedingt natürlich ist, deutet Mang ebenfalls an. Wenn sich der Trend hält, so erklärt er, gäbe es für Schönheitschirurgen eine ganze Menge zu tun.