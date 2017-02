Wie schön, der "Two and a Half Men"-Star Melanie Lynskey ist verlobt. In der US-Show "Hollywood Today Live" machte sie diese tolle Nachricht öffentlich.

Sie machte es offiziell

Angesprochen auf ihren Freund, den „Parenthood“-Star Jason Ritter erklärte sie ganz direkt: "Jetzt ist er mein Verlobter", fügte hinzu, "Ja, ich weiß, dass ich es bekanntgebe." Und auch weitere Details gab sie ganz offen preis. „Auf dem Sofa“ habe ihr Jason den Antrag gemacht. „Es war süß“ erzählte Melanie über den für sie wohl sehr emotionalen Moment. Gerechnet habe sie aber nicht damit.

Seit vier Jahren sind die beiden, die sich bei einem gemeinsamen Film kennengelernt haben, übrigens schon zusammen, wie Melanie weiterhin erzählte.