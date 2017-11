Melanie Müller: Emotionale Beichte!

Melanie Müller musste sich in der letzten Zeit immer wieder Anfeindungen ihrer Fans stellen. Ein Mensch wich ihr bei der turbulenten Zeit allerdings nie von der Seite. Ihr Ehemann Mike. Das Paar ist bereits seit neun Jahren zusammen und seit drei Jahren verheiratet. Nun sprechen Melanie und Mike über ihr Liebesgeheimnis. Haben sie ein Rezept für ihre glückliche Ehe?

Melanie Müller und Mike sind glücklich

Melanie Müller und Mike Blümer sind ein absolutes Bilderbuch-Traumpaar. Seit neun Jahren teilen sie ihr Leben und krönten ihr Glück im September mit der Geburt ihrer Tochter Mia Rose. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis?

Melanie Müller und Mike sprechen über ihre Ehe

Wie Melanie Müller und ihr Ehemann nun in einem Interview gegenüber Promiflash verrieten, habe das Paar ein ganz besonders Erfolgsrezept für ihr Ehe-Glück. So sagen sie: "Also Ehrlichkeit und Vertrauen! Auch Privates von Geschäftlichem trennen. Und nach neun Jahren muss es auch noch in der Kiste funktionieren!" Ehrliche Worte, die anderen Paaren als Vorbild dienen könnten.