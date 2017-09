Melanie Müller: Früher Kaiserschnitt für einen Auftritt?

Während ihrer Schwangerschaft sorgte Melanie Müller für so manchen Shitstorm. Viele ihrer Fans konnten nicht verstehen, warum sie trotz Schwangerschaft immer noch Nachts auf den Bühnen von Mallorca rumhüpft und auch in ihrer Würstchenbude nicht kürzertritt. Doch jetzt schockiert das Ex-Bachelor-Babe ihre Anhänger noch mehr: Sie holt ihr Kind zwei Wochen vor dem Geburtstermin per Kaiserschnitt zur Welt. Nur, damit sie beim Saisonabschluss auf Malle dabei sein kann?

Melanie Müller: "Ich habe definitiv vor, zum Closing zurück zu sein."

Der Saisonabschluss auf Mallorca ist zwischen dem 1. und 21. Oktober. Im Interview mit "Bild" erklärt Melanie Müller: "Ich habe definitiv vor, zum Closing zurück zu sein. Normalerweise würde die Kleine am 3. Oktober kommen, aber wir lassen am 20. September einen Kaiserschnitt machen."

Klar, dass ihre Fans bei so einer Aussage Amok laufen und Melanie Müller einen fiesen Shitstorm kassiert. "Kaiserschnitt, damit sie rechtzeitig nach Malle kann? Dürfen solche Frauen wirklich Kinder bekommen?", lauten die zahlreichen Kommentare.

Melanie Müller und Mike versuchten lange schwanger zu werden

Dass die Fans diesen Schritt nicht verstehen, verwundert wenig. Viele Jahre lang versuchten Melanie Müller und ihr Mann Mike ein Baby zu bekommen. Die Blondine brach sogar vor den RTL-Kameras in Tränen aus, weil sie befürchtete, etwas stimmte mit ihr nicht. Doch ihr größter Wunsch wurde wahr! Statt allerdings voller Freude zu sein, nörgelte Melanie viel in der Öffentlichkeit. Sie fühle sich unsexy, alles sei so anstrengend und, und, und. Ein Schlag ins Gesicht für die Frauen, deren Kinderwunsch nie in Erfüllung geht.

Melanie Müller: "Es ist allein meine Entscheidung."

Die bösen Kommentare lässt Melanie Müller aber nicht auf sich sitzen. Sie erklärt im Nachhinein "Bild": "Es ist allein meine Entscheidung. Keiner kennt den wahren Grund außer mir, meinem Mann und meinem Arzt. Das wird auch so bleiben, denn es geht zu sehr ins Private."

Was auch immer der Grund ist, Melanie Müller will nicht darüber sprechen. Laut Ärzten ist ein Kaiserschnitt zwei Wochen vor dem Termin übrigens ungefährlich. Für die Fans bleibt dieser Schritt aber trotzdem unverständlich....